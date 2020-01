USA e India verso un accordo commerciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che potrebbe essere svelato durante una prossimaA rivelarlo è ilche cita funzionari in carica ed ex di entrambi i governi: secondo un ex funzionario statunitense si tratterebbe di un "mini accordo" che servirebbe a, da cui è stato recentemente escluso.Le tensioni commerciali tra USA e India sono aumentate negli ultimi mesi dopo la. Anche lei non sono piaciute a Washington che teme ripercussioni sulle aziende USA operanti in India.L'amministrazione Trump aveva già tolto al Paese asiatico le esenzioni dai dazi previste dal Generalised System of Preferences (Gsp), che garantisce a vari prodotti in arrivo dalle economie emergenti e a basso reddito un accesso senza dazi al mercato statunitense.La Casa Bianca ha giustificato la decisione sostenendo che New Delhi non ha saputo garantire a Washington un accesso al mercato "ragionevole ed equo"., poco piu' dell'11% circa dei 48 miliardi di dollari di beni esportati negli Stati Uniti in quell'anno.