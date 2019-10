USA, è il giorno dell'occupazione. I mercati sperano nella Fed

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Gli occhi degli investitori sono tutti puntati sulla pubblicazione nel pomeriggio dei dati relativi ai nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Il mood è condizionato anche dal discorso che il, terrà poco prima della diffusione della statistica, ad un convegno su occupazione e stabilità dei prezzi a Washington.Gli ultimi dati macro hanno mostrato un, settore che rappresenta la. Il comparto servizi ha registrato, infatti, il, con l'occupazione cresciuta ad un passo più lento in oltre un quinquennio., in un'intervista rilasciata alla Cnbc ha detto che "è probabile che la, negli USA".E alloracome panacea dei mali economici. Secondo gli addetti ai lavori, sono aumentate le possibilità di un taglio del costo del denaro alla prossima riunione, in calendario a fine ottobre. A fine settembre, Powell si è impegnato a proseguire sulla strada del taglio dei tassi di interesse, guardando da vicino la situazione dei dati macro.Il dato odierno sull'occupazione USA fornirà dunque conferme o smentite all'ipotesi di una prossima recessione negli Stati Uniti.