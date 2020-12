© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -bipartisan della Camera con 275 voti a favore e 134 contrari (superando così i due terzi della maggioranza richiesta per le procedure di voto veloci) all'aumento daper gli aiuti diretti agli americani. Il provvedimento passa ora ala maggioranza repubblicana.L'aumento daè stato chiesto da Donald Trump nel firmare il piano dadi stimoli all'economia. Una firma decisamente sofferta quella del Presidente, che inizialmente aveva minacciato il veto sul provvedimento perché "rispetto a quanto anticipato". Poi, in seguito aldi molti repubblicani, domenica scorsa, a sorpresa, Trump ha tolto il veto al pacchetto di stimoli da 900 miliardi di dollari per fronteggiare la crisi del Covid, sbloccando così un'estenuante trattativa tra Democratici e Repubblicani. Firmata anche la legge sul finanziamento dello Stato federale, impedendo il paventatoil blocco delle attività di larga parte dei servizi pubblici, che sarebbe scattato poco dopo.Nei scorsi giorni, era stato proprio il Presidente eletto degli Stati Uniti,ad accusare Trump di "abdicare alle proprie responsabilità"di firmare la legge sul, approvato dal Congresso.e non sanno se riusciranno a sbarcare il lunario ache non ha voluto firmare un disegno di legge sugli aiuti economici approvato dal Congresso con una maggioranza schiacciante e bipartisan", riportava un comunicato pubblicato sul sito web che dà conto della transizione verso l'amministrazione