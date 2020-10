USA, duello tv Harris-Pence: fair play e scintille. Chi ha vinto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -i esulla gestione dellaè questa la fotografia del primo ed unico duello tv tra i candidati alla, l'uscentedivisi dai pannelli di plexigas contro il virus sul palco della Kinsbury Hall della Utah University, a Salt Lake City.Tra ia sorpresa, anche unache ha infastidito a lungo il vicepresidente scatenando i social, con tanto di hashtag #fly2024:ha chiesto uno degli utenti. Nel complesso, un dibattito decisamenterispetto a quello tra il Presidente in caricae lo sfidantedi qualche giorno fa.ha esordito galantemente, poi richiamato diverse volte per aver sforato i tempi o per aver interrotto l'avversaria: "sto parlando io", ha ripetuto più volte la Harris.Gli americani sono stati testimoni del pnella storia del nostro Paese", ha subito affondato la senatrice californiana, che ha accusato il tandemdi avera gravità del coronavirus, senza però mai infierire sul Tycoon ancora malato di Covid."Ile ha fatto quello che nessun altro presidente ha fatto, promuovendo la più grande mobilitazione dalla seconda guerra mondiale in termini sanitari", ha replicato Pence.. "Tu e Biden state minando la fiducia pubblica nel vaccino in arrivo", ha denunciato Pence. "Lo prenderò se me lo dice Anthony Fauci, non Donald Trump", ha replicato la senatrice, evocando i tentativi della Casa Bianca di dribblare le procedure per avere un vaccino prima del voto.si sono scontrati educatamente su tutto:aggirando più di qualche domanda, a partire da quella se hanno un piano per una eventuale successione in corsa, vista l'età avanzata dei candidati che hanno tifato via Twitter nel corso del duello: "Kamala Harris sta dimostrando agli americani perché l'ho scelta come mia vice. E' intelligente, ha esperienza e combatte per la classe media. Sarà una incredibile vicepresidente", ha cinguettato Biden. "Mike Pence sta facendo benissimo! Lei è una macchina da gaffe", ha ribattutoSecondo il sondaggio condotto al termine del dibattito televisivo, a vincere il duello è stata la candidata Democratica, secondo la Cnn: Harris ha raccolto il 59% delle preferenze, contro il 38% di Pence. Vinceai