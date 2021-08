USA, disegno di legge bipartisan per limitare potere di Apple Store e Google Play

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Un gruppo di senatori bipartisan ha presentato un nuovo disegno di legge che ha l'obiettivo di limitare il potere di Apple Store e Google Play - gli strumenti che permettono agli utenti di scaricare e acquistare applicazioni su smartphone e tablet - nei confronti degli sviluppatori delle app.



I senatori Richard Blumenthal e Amy Klobuchar, entrambi democratici, hanno collaborato con il senatore repubblicano Marsha Blackburn per sponsorizzare il disegno di legge. Il provvedimento impedirebbe agli store dei due colossi statunitensi di richiedere ai fornitori di app di utilizzare i loro sistemi di pagamento e vieterebbe loro di punire le app che offrono prezzi o condizioni diverse attraverso un altro app store o sistema di pagamento.



"Ho trovato questo abuso predatorio di Apple e Google così profondamente offensivo su così tanti livelli - ha detto Blumenthal in un'intervista - Il loro potere ha raggiunto un punto in cui stanno avendo un impatto sull'intera economia, soffocando e strangolando l'innovazione".







