USA, deficit torna sopra mille miliardi di dollari

(Teleborsa) - Il deficit di bilancio americano inizia a diventare un problema per l'amministrazione Trump. Il Tesoro ha comunicato che è arrivato a superare quota 1.000 miliardi di dollari, portandosi esattamente a 1.070 miliardi negli ultimi undici mesi ad agosto, risultando sui livelli massimi dal 2012. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registrano oltre cento miliardi in più.



Intanto il Tesoro americano sta seriamente considerando l'emissione di titoli obbligazionari con scadenza a 50 anni, per trarre vantaggio da un livello dei tassi di interesse molto basso visto che il costo del debito è tra le voci in maggior ascesa dell'intera spesa federale.









(Foto: © Frederic Prochasson | 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA