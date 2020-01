USA, deficit commerciale in calo a novembre

(Teleborsa) - Si riduce il deficit commerciale americano. Nel mese di novembre la bilancia commerciale ha mostrato un disavanzo di 43,1 miliardi di dollari, in calo rispetto al passivo rivisto di 46,9 miliardi di ottobre (-47,2 mld la prima lettura).



Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, risulta migliore delle stime degli analisti, che erano per un disavanzo di 43,8 miliardi di dollari.



Le esportazioni sono salite a 209 miliardi e le importazioni diminuite a 252 miliardi di dollari.