Usa, da gennaio solo due navi di LNG in partenza per la Cina

(Teleborsa) -gas naturale liquefattoDall'inizio dell'announa a gennaio e una a febbraio. Il dato, reso noto da parte di Refinitiv Eikon, preoccupa gli esperti che vedono calare, dalle 14 imbarcazioni registrate nello stesso periodo del 2018, drasticamente gli scambi via mare tra i due Paesi.(in calo rispetto ai 30 del 2017), ma la maggior parte di queste, tuttavia, ha lasciato i porti americani prima dell'inizio della guerra commerciale, con 18 navi cisterna che andavano verso il Paese del Dragone nella prima metà dell'anno e solo nove durante la seconda metà.Da questo venerdì è partito l'aumento dei dazi su 200 miliardi di beni cinesi, innalzando l'aliquota dal 10% al 25% ma gli Stati Uniti e la Cina hanno iniziato a. A mano a mano che la disputa si è intensificata,proposte in agosto e ne ha reso concreta la realizzazione, del 10%, a settembre., co una vendita aumentata del 61% nel 2018 rispetto all'anno precedente, mentre la, ne ha aumentato gli acquisti del 39% nello stesso periodo.