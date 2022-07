USA, crollano le richieste di mutui settimanali

Mercoledì 6 Luglio 2022, 13:15







(Teleborsa) - Crollano le domande di mutuo negli Stati Uniti nell'ultima settimana. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un decremento del 5,4%, dopo il 0,7% della settimana precedente. L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è sceso del 7,7%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un decremento del 4,3%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono scesi al 5,74% dal 5,84% rilevato in precedenza.



"I tassi ipotecari sono diminuiti per la seconda settimana consecutiva, poiché le crescenti preoccupazioni per un rallentamento economico e l'aumento dei rischi di recessione hanno mantenuto i rendimenti del Tesoro più bassi", ha affermato Joel Kan, vicepresidente associato delle previsioni economiche di MBA.



"I tassi sono ancora significativamente più alti rispetto a un anno fa, motivo per cui le domande di acquisto e rifinanziamento di case rimangono depresse. L'attività di acquisto è ostacolata dalle continue sfide di accessibilità e dal basso inventario", ha aggiunto Kan.









(Foto: © Alexander Raths / 123RF)