USA, crollano investimenti Cina: -90%. Pesa guerra commerciale

(Teleborsa) -sul fronte commerciale che si susseguonosembra non far bene alle casse americane.Da quandosi è insediato alla Casa Bianca, infatti, secondo quanto riporta il New York Times,, picco negativo che ha accelerato la propria discesa in concomitanza con gli ultimi contrasti commerciali. Questi sembrano far presagire un allontanamento delle ipotesi che vedrebbero arrivare un accordo tra le due superpotenze. Nonostante l'incontro a latere del, le posizioni delle due delegazioni rimangono ancora molto distanti su diversi argomenti essenziali.Nel 2016, i collocamenti diretti esteri erano arrivati a toccare i 46,5 miliardi di dollari, nel 2018 depauperati di quasi tutto il loro valore, hanno toccato appena i 5,4 miliardi.Tuttavia - stando a quanto riportano le pagine del quotidiano Newyorkese - pur essendoci la guerra commerciale di Trump a causare un crescente livello di sfiducia tra le due superpotenze, così come il rallentamento economico della Cina, e controlli del capitale più severi per gli investitori cinesi,ma solo le industrie e gli Stati che hanno al loro interno grandi quantità di investimenti.A farne le spese più salate, infatti, i settori di immobili, automobili, tecnologia e agricoltura, industrie che hanno beneficiato in maniera consistente del precedente boom della Cina e Stati come il Michigan, la Carolina del Sud, il Missouri e il Texas che hanno visto una crescita dell'occupazione dovuta agli investimenti asiatici.