12 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Tornano a crescere le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 7 maggio 2021 grazie al calo dei tassi. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra un incremento del 2,1% dopo il -0,9% della settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 2,9% (anche se inferiore del 12% rispetto a un anno fa), mentre quello relativo alle nuove domande segna un aumento dello 0,8%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA) precisando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 3,11% dal 3,18% della settimana precedente. Questo è il tasso più basso da febbraio ed è inferiore di 32 punti base rispetto a un anno fa.

"Il calo dei tassi ha aiutato l'indice di rifinanziamento a raggiungere il livello più alto in otto settimane, guidato da un aumento del 4% dei rifinanziamenti convenzionali - ha affermato Joel Kan, vicepresidente associato delle previsioni economiche e di settore di MBA - Inoltre, il rifinanziamento dei saldi dei prestiti è aumentato per la quarta settimana consecutiva, un'indicazione che i mutuatari con un saldo più elevato hanno agito per trarre rapidamente vantaggio da tassi più bassi".