Usa, creato primo occhio artificiale in 3D con cellule umane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In futuro potrà essere usato come alternativa alla sperimentazione animale nello screening di nuovi farmaci. Creato in miniatura su un chip grazie a un(cornea e congiuntiva), lubrificato da lacrime artificiali e protetto da una palpebra gelatinosa che si apre e si chiude,A realizzarlo – come spiega lo– è stato ilUltimo di una serie di organi su chip,Per svilupparlo,Un processo che ha richiesto la coltura di cellule derivate dalla cornea e dalla congiuntiva in un'interfaccia aria-liquido che ha permesso di ricreare la superficie oculare. Questa è stata poi inserita all'interno di una piattaforma in cui è stata esposta a fluidi lacrimali e allo scorrimento di una palpebra artificiale fatta di idrogel che imita il battito spontaneo delle palpebre.Questo innovativo modello ha permesso ai ricercatori di"Sebbene sia possibile che questo nuovo sistema basato su cellule possa eventualmente sostituire i modelli animali esistenti – hanno spiegato i ricercatori –Sarà inoltre necessario un lavoro ulteriore percome la vascolarizzazione, le cellule immunitarie e l'innervazione".