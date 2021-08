Usa, Corte Suprema boccia la moratoria sugli sfratti del CDC

1 Minuto di Lettura

Venerdì 27 Agosto 2021, 17:45







(Teleborsa) - La Corte Suprema americana ha bloccato la moratoria sugli sfratti richiesta dal Centers for Disease Control and Prevention. Si tratta di un duro colpo per l'amministrazione Biden che rischia di accentuare le difficoltà causate dal dilagare della variante Delta del coronavirus. Il CDC aveva imposto la moratoria in agosto con una durata fino a ottobre. Ma la decisione è stata subito contestata e il caso è approdato alla Corte Suprema che già in precedenza aveva segnalato che avrebbe bocciato lo stop agli sfratti.



La Casa Bianca si è detta delusa dalla decisione della Corte Suprema che espone migliaia di famiglie allo sfratto.