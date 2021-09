USA, continuano a salire le richieste di mutui settimanali

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 22 Settembre 2021, 13:30







(Teleborsa) - Si confermano in aumento le domande di mutuo negli Stati Uniti nella settimana al 17 settembre 2021. L'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una salita del 4,9% dopo il +0,3% della settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 6,5%, mentre quello relativo alle nuove domande segna un incremento del 2,2%. Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), precisando che i tassi sui mutui trentennali sono rimasti fermi al 3,03%.



"La domanda di abitazioni sta andando forte verso l'autunno, nonostante i prezzi delle case in rapido aumento e le scorte basse. La situazione delle scorte sta migliorando, con più nuove case in costruzione e più proprietari di case che mettono in vendita la loro casa", ha affermato Joel Kan, economista MBA.













(Foto: © Alexander Raths / 123RF)