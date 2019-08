USA, consumatori meno ottimisti sull'economia

(Teleborsa) - Peggiora leggermente la fiducia dei consumatori americani. Ad agosto, il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è attestato a 135,1 punti, in calo rispetto ai 135,8 punti del mese di luglio (dato rivisto da 135,7). La statistica è inferiore alle aspettative degli analisti che erano per 129,5 punti.



Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è sceso a 170,9 punti dai 177,2 precedenti, mentre l'indice sulle attese è diminuito a 107 punti da 112,4.



Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGoup. © RIPRODUZIONE RISERVATA