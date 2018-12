Usa, Canada e Messico firmano un accordo per il commercio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intesa trovata per il commercio tra gli Stati Uniti, il Messico e il Canada che in questo modo hanno fatto un passo in avanti per allentare le tensioni. I tre Paesi hanno firmato un nuovo accordo commerciale che sostituisce il Nafta -North American Free Trade Agreement - che regolava il libero scambio. L'intesa è stata firmata dai ministri del Commercio dei tre Paesi a Buenos Aires dove si sta svolgendo il summit del G20. Il nuovo accordo si chiama U.S.-Mexico-Canada Agreement o Usmc.L'accordo poi dovrà essere ratificato dai parlamenti nazionali. Se dovessere passare, gli Usa saranno il Paese che ne trarrà più benefici: le nuove regole, infatti, prevedono che il 75% e non più solo il 62,5% di un veicolo sia prodotto in Nordamerica. Inoltre, tra il 40 e il 45 % di un veicolo dovrà essere realizzato da lavoratori che guadagnano almeno 16 dollari all'ora. Ciò significa, dati i salari medi dei Paesi coinvolti, che parte della produzione potrebbe essere trasferita dal Messico agli Stati Uniti.