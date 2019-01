USA-Cina, terminati i colloqui a Pechino tra le due delegazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sonoche si sono svolti a Pechino. Durati tre giorni, uno in più rispetto a quanto previsto, i colloqui hanno vistonel trovareche hanno reso precari i rapporti tra i due paesi. In vista dell', concordata tra Trump e Xi Jinping durante il G20 in Argentina, si attente di scoprire se un disgelo vero e proprio sarà possibile o se invece sarà attuato il rincaro delle tasse doganali americane dal 10% al 25% su importazioni cinesi che valgonoi quali entreranno in gioco se e quando un accordo sarà in vista. A vedersi però sono stati, nota che, secondo alcuni analisti, starebbe a significare l'esistenza di una bozza di schema di intesa che farebbe presagire la chiusura di un accordo.I dettagli sui negoziati saranno comunicati in futuro, ma fonti di Bloomberg sostengono che le parti si sarebbero avvicinate su diversi fronti, inclusi quello energetico e agricolo, ma che sarebbero ancora distanti su altre tematiche. Non sarà facile trovare la quadra sui temi di disaccordo più sostanziali, per esempio i sussidi che la Cina concede alle sue imprese di Stato, ma l'ottimismo sulla possibilità di riuscita è stato espresso anche dallo