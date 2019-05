USA-Cina, scattano i dazi americani ma un accordo resta possibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Come temuto e scontati dai mercati mondiali(le 6 del mattino in Italia)americani su 200 miliardi di dollari di: dal 10% al 25%. Un chiaro segnale che la prima giornata di colloqui non ha prodotto l'auspicato accordo per evitare leNel frattempo, nella capitale statunitense si continua a trattare e nelle prossime ore torneranno a vedersi le due delegazioni guidate dale dal, e sul fronte cinese dalLa stessanelle prossime ore.Per il vicepremier cinese altri rialzi dei dazi "non sono la soluzione del problema". In una intervista rilasciata alla tv statale Cctv, Liu ha riconosciuto l'esistenza di alcuni problemi, ma ha espresso l'auspicio di potersi impegnare per porre fine alla guerra commerciale ed ai contrasti con i negoziatori americani.Intanto ilha assicurato l'adozione diin risposta all'entrata in vigore dell'aumento delle tariffe doganali auspicando, al contempo, spirito di collaborazione durante l'ennesimo round negoziale in corso a Washington per risolvere i problemi esistenti.