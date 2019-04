Usa-Cina, l'accordo potrebbe essere annunciato a inizio maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con l'approvazione definitiva e laSecondo fonti statunitense, si starebbero infatti intensificando gli incontri bilaterali tra Pechino e Washington. Una fonte vicina all'amministrazione Trump, riportata dalla stampa a stelle e strisce, ha dichiarato cheNella capitale statunitense invece dovrebbe arrivare ilper continuare le negoziazioni: durante la visita le parti potrebbero raggiungere l'accordo e stabilire i dettagli del summit per la firma finale, probabilmente fissata per la fine di maggio.Finora gli States si erano impegnati per applicare un sistema di tutele a garanzia del rispetto dell'accordo da parte di Pechino, chiedendo di poter emettere sanzioni unilateralmente senza dover subire ritorsioni.L'attuale svolta vedrebbe invece la conferma di unache avrebbero aperto alla possibilità di essere colpiti a loro volta da sanzioni in caso di mancato rispetto dell'accordo, come già aveva fatto presupporre la dichiarazione di Mnuchin sulla "reale applicazione da entrambe le parti".