USA-Cina, Dudley (ex Fed New York): banca centrale non assecondi Trump

(Teleborsa) - La guerra commerciale del presidente USA Donald Trump con la Cina mina la fiducia delle imprese e dei consumatori e peggiora le prospettive economiche. Così l'ex presidente della Fed di New York, William Dudley, esorta la banca centrale a non aiutare l'inquilino della Casa Bianca "sulla disastrosa strada dell'escalation della guerra commerciale" con Pechino.



In un editoriale pubblicato su Bloomberg, Dudley spinge la Fed a non tagliare i tassi semplicemente per consentire a Trump di continuare la sua guerra con la Cina.







