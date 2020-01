USA-Cina, Confagricoltura: vigilare su dinamiche flussi commerciali commodities agroalimentari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Dovremo. Dalle anticipazioni che sono state diffuse, l'intesa potrebbe alterare i flussi e le dinamiche del mercato delle commodities agroalimentari a livello mondiale". Lo ha dichiarato il, a proposito dell'annuncio della Casa Bianca relativo alla firma, il 15 gennaio, della cosiddetta "fase uno" dell'accordo tra Stati Uniti e Cina.Da parte statunitense è stato indicato che le autorità di Pechino hanno assunto l'impegno a far salire almeno fino a 40 miliardi di dollari in due anni le importazioni di prodotti agroalimentari dagli USA. "In pratica,rispetto ai livelli in essere fino all'avvio del contenzioso commerciale - ha sottolineato Giansanti -. L'aumento andrebbe: Unione europea, Australia, Argentina e Nuova Zelanda. Da parte nostra,(WTO) in materia di libera concorrenza".Confagricoltura ricorda, in particolare, le recenti vicende che hanno caratterizzato il commercio internazionale della soia. A seguito del crollo delle esportazioni verso la Cina, gli Stati Uniti sono diventati il primo fornitore di soia del mercato europeo con un'incidenza di oltre il 70% sul totale delle importazioni. La percentuale risulta più che raddoppiata rispetto alla situazione in essere alla metà del 2018."Questa situazione è destinata a cambiare - ha aggiunto il presidente di Confagricoltura - a seguito della nuova intesa tra Stati Uniti e Cina e la prevedibile ripresa delle esportazioni di soia statunitense verso il mercato cinese. Fino all'avvio del contenzioso commerciale, il 60% delle esportazioni complessive di soia degli USA era destinato alla Cina".