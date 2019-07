Usa-Cina, a Shanghai nuovo round trattative commerciali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -I negoziatori commerciali statunitensi e cinesi si spostano a Shanghai questa settimanaNell'incontro giapponese di giugno, Trump e il Presidente cinese Xi Jinping avevano concordato di riavviare i colloqui commerciali interrotti il mese prima.. Posizione americana che aveva provocato l'interruzione delle trattative.Nonostante la notizia positiva,interessate sperano quindi che, in quel lasso di tempo, le due parti possano almeno mettere a punto i "dettagli" degli impegni. In sostanza gesti di "buona volontà" in modo da poter spianare la strada per i futuri negoziati.e che appunto avevano anche provocato l'aumento delle tensioni tra i due Paesi: ovvero, da un lato gli acquisti cinesi di prodotti agricoli statunitensi, dall'altro la ripresa di alcune vendite al gigante Huawei Technologies da parte degli USA.lo scorso venerdì 26 luglio aveva detto di ritenere che la Cina potrebbe essere tentata a non voler firmare un accordo commerciale fino a dopo lenella speranza diIn ogni caso,, interrompendo le catene di approvvigionamento globali scuotendo i mercati finanziari.