Lunedì 27 Settembre 2021, 13:30







(Teleborsa) - CherryRoad Media ha raggiunto un accordo per acquistare 20 testate locali da Gannett che si trovano in quattro Stati USA: Kansas, Nebraska, Iowa e Missouri. Non sono stati ancora resi noti i dettagli economici dell'operazione.



L'acquisizione sarà effettiva dal primo ottobre.