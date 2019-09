USA, Challenger: licenziamenti in deciso aumento ad agosto

(Teleborsa) - Aumentano i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di agosto. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 53.4800 posti di lavoro, in aumento del 37,7% rispetto a luglio (38.845).



Rispetto allo stesso mese del 2018, i licenziamenti sono aumentati del 39% dalle 38.472 unità.



Da inizio anno sono stati annunciati licenziamenti per 423.312 unità, il 36,2% in più rispetto ai primi otto mesi del 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA