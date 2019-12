USA, Challenger: licenziamenti giù dell'11% a novembre

(Teleborsa) - Sono crollati a novembre i licenziamenti negli Stati Uniti. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 44.569 posti di lavoro, in calo dell'11,3% rispetto a ottobre 2019.



Rispetto allo stesso mese del 2018, i licenziamenti sono calati del 16% dalle 53.073 unità di novembre dello scorso anno.



Da inizio anno sono stati annunciati licenziamenti per 559.713 unità, il 13,1% in più rispetto ai dieci mesi del 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA