USA, cala la manifattura a giugno ma resta in zona espansione

Giovedì 23 Giugno 2022, 16:00







(Teleborsa) - Resta in fase di espansione l'attività manifatturiera degli Stati Uniti, ma registra a giugno una decelerazione. La stima flash sull'indice PMI elaborato da S&P Global indica infatti un livello di 52,4 punti, in diminuzione dai 57 punti di maggio e uguale alle attese degli analisti (56 punti).



L'indicatore si conferma ben al di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.



In calo anche l'indice del settore terziario. La stima flash, sul PMI dei servizi, pubblicata da S&P Global, indica un valore di 51,6 punti, sempre nel mese di giugno, rispetto ai 53,4 di maggio e contro i 53,5 del consensus.



Il PMI composito si attesta così a 51,2 punti dai 53,6 precedenti.



