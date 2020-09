USA, brusco incremento del deficit corrente nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Cresce oltre attese il deficit delle partite correnti americano nel 2° trimestre del 2020. Il disavanzo si porta a 170,5 miliardi di dollari rispetto ai 111,5 miliardi rivisti precedenti (-104,2 miliardi la prima lettura).



Il dato è comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio statunitense. Le attese del mercato erano per un deficit in aumento più contenuto, ovvero fino a 157,9 miliardi di dollari.



(Foto: Maklay62 / Pixabay) © RIPRODUZIONE RISERVATA