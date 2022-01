USA, Blackstone investe 3 miliardi di dollari in Invenergy

(Teleborsa) - Blackstone, la più grande società mondiale di private equity, ha annunciato che fondi gestiti da Blackstone Infrastructure Partners hanno stipulato un accordo definitivo con Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) e Invenergy per un investimento azionario di circa 3 miliardi di dollari in Invenergy Renewables. L'investimento di Blackstone fornirà capitale per accelerare le attività di sviluppo di Invenergy, una delle più grandi aziende non quotate che sviluppano progetti di energia rinnovabile nel Nord America. Invenergy Renewables ha sviluppato oltre 175 progetti, per un totale di quasi 25.000 megawatt in quattro continenti, incentrati su partnership durature con utilities, istituzioni finanziarie e clienti commerciali e industriali. I progetti di generazione sviluppati dall'azienda alimentano l'equivalente di 8,5 milioni di case.

"Blackstone si impegna a investire nella transizione energetica e Invenergy è il chiaro leader indipendente nel settore delle energie rinnovabili - ha commentato Sean Klimczak, Global Head of Infrastructure di Blackstone - Aderiamo con entusiasmo a una partnership a lungo termine con i team di Invenergy e CDPQ, e siamo entusiasti di investire insieme a loro per supportare la costruzione accelerata del portafoglio di energia pulita di Invenergy".