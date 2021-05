28 Maggio 2021

(Teleborsa) - Crescono le spese delle famiglie americane ad aprile, anche se nello stesso periodo crollano i redditi. Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, i consumi personali (PCE) sono saliti dello 0,5%, dopo il +4,7% del mese precedente (rivisto da +4,2%) e contro il +0,5% stimato dagli analisti.

I redditi personali hanno registrato un forte calo del 13,1% rispetto al +20,9% precedente e al -14,1% del consensus. La diminuzione dei redditi personali ad aprile, sottolinea il Bureau of Economic Analysis, riflette principalmente una diminuzione dei "social benefits" del governo. In particolare, le elargizioni del American Rescue Plan Act of 2021 (il pachetto di aiuti all'economica dell'amministrazione Biden) sono diminuite rispetto a marzo.

Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, evidenzia una variazione positiva dello 0,7% su mese e aumenta del 3,1% su anno dal +1,9% del mese precedente (attese +2,9%).