USA, ad agosto scorte e vendite industria in aumento

Venerdì 14 Ottobre 2022, 16:45







(Teleborsa) - Crescono le scorte e le vendite dell'industria in USA ad agosto. Secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato per le scorte un aumento dello 0,8% a 2.453,2 miliardi di dollari, meno di quanto stimato dagli analisti (+0,9%) e dopo il +0,5% del mese precedente. Su base annua si è registrato un aumento del 18,2%.



Nello stesso periodo le vendite sono salite dello 0,3% su base mensile, attestandosi a 1.843,2 miliardi di dollari. Su anno si registra una variazione positiva del 12,6% rispetto a luglio 2021.



La ratio scorte/vendite si è attestata all'1,33. Ad agosto 2021 era pari all'1,27. Tale dato misura quanti mesi sono necessari a un'azienda per esaurire completamente le proprie scorte.