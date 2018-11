USA, accelerano i consumi delle famiglie americane

(Teleborsa) - Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, a ottobre i consumi personali (PCE) sono cresciuti dello 0,6% dal +0,2% rivisto del mese precedente (+0,4% la prima lettura), risultando superiore alle stime del mercato.



I redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,5% dopo il +0,2% del mese precedente, facendo meglio delle attese degli analisti che erano per un +0,4%.



Il PCE price index core, una misura dell'inflazione, risulta in crescita dello 0,1% dopo il +0,2% di settembre e del +1,8% su anno (dal +1,9% del mese precedente). © RIPRODUZIONE RISERVATA