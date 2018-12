USA, abitazioni più care ad ottobre

(Teleborsa) - In ripresa il comparto immobiliare statunitense nel mese di ottobre.



L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento dello 0,3% a livello mensile dopo il +0,2% non rivisto del mese precedente. Il dato è in linea con le attese degli analisti.



Su base annua l'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito del 5,7% dal 6%. © RIPRODUZIONE RISERVATA