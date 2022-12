USA, a novembre scorte ingrosso oltre attese

Martedì 27 Dicembre 2022, 15:00







(Teleborsa) - Aumentano le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di novembre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una crescita dell'1%. Il dato si confronta con il +0,6% precedente e il +0,4% atteso dal mercato.



Il deficit del commercio internazionale si è attestato a 83,3 miliardi di dollari a ottobre, in calo rispetto ai 98,8 miliardi di ottobre. Le attese degli analisti erano per una discesa fino a,96,6 miliardi.