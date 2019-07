USA, a maggio calano le spese costruzioni

(Teleborsa) - Calano oltre attese le spese costruzioni in USA nel mese di maggio. Il dato, comunicato dal Dipartimento del Commercio americano, si porta a 1.293,9 miliardi di dollari con un -0,8% rispetto al +0,4% di aprile ( a 1.304,0 miliardi). Il dato è anche peggiore delle stime degli analisti che erano per un aumento dello 0,1%.



A livello annuo si è visto un calo del 2,3%.



Tra le costruzioni private, le cui spese sono scese dello 0,7% a 953,2 milioni di dollari, quelle di tipo residenziale sono calate dello 0,6% a 498,9 milioni di dollari. La spesa in ambito pubblico è scesa dello 0,9% a 340,6 milioni di dollari.



