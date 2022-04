UPS, trimestrale sopra le attese. Aumenta buyback

(Teleborsa) - UPS, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha annunciato un fatturato consolidato del primo trimestre 2022 di 24,4 miliardi di dollari, in aumento del 6,4% rispetto al primo trimestre del 2021. L'utile operativo consolidato è stato di 3,3 miliardi di dollari, in aumento del 17,6% rispetto allo stesso periodo di un anno prima. L'utile diluito per azione è stato di 3,03 dollari, mentre l'utile rettificato per azione è stato di 3,05 dollari (in aumento del 10,1% rispetto a un anno fa). Il mercato secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 2,88 dollari su ricavi per 23,8 miliardi di dollari.

"L'agilità della nostra rete e la continua esecuzione della nostra strategia hanno fornito un altro trimestre di solide prestazioni finanziarie, mettendoci sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi finanziari consolidati per il 2022", ha affermato Carol Tomé, amministratore delegato di UPS.

Per il 2022, UPS ribadisce i seguenti obiettivi finanziari: un fatturato consolidato di circa 102 miliardi di dollari; un margine operativo consolidato rettificato di circa il 13,7%; un rendimento rettificato del capitale investito superiore al 30%; spese in conto capitale del 5,4% delle entrate, o circa 5,5 miliardi di dollari; il pagamento di dividendi per circa 5,2 miliardi di dollari. La società ha annunciato di puntare a raddoppiare l'importo dei riacquisti di azioni per il 2022, arrivando a 2 miliardi di dollari per l'anno in corso.

(Foto: © UPS)