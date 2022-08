UPS prosegue espansione healthcare acquisendo l'italiana Bomi Group

(Teleborsa) - La big delle spedizioni UPS annuncia l'accordo di acquisizione dell'italiana Bomi Group, multinazionale leader nel settore della logistica healthcare.

L'acquisizione di Bomi si inquadra nel solco dell'espansione della rete e dei servizi di UPS Healthcare per soddisfare la crescente domanda nell'industria farmaceutica. L'operazione infatti aggiunge al network di UPS Healthcare in Europa e America Latina varie sedi a temperatura controllata in 14 Paesi e circa 3.000 dipendenti altamente qualificati del Gruppo Bomi.

Grazie all'accordo, UPS Healthcare estenderà la sua presenza globale con una flotta di oltre 350 veicoli a temperatura controllata e 391.000 km quadrati di superficie di strutture, offrendo ai clienti accesso a tempi di spedizione più rapidi e maggiore flessibilità di produzione.



Come azienda leader a livello mondiale nella logistica healthcare, Bomi migliora il nostro portafoglio di servizi e accelera il percorso per diventare il fornitore numero uno di logistica complessa per l'industria healthcare", ha affermato Kate Gutmann, EVP e Presidente di UPS International.

"Siamo impegnati nella creazione di strutture e servizi di logistica healthcare che consentano ai nostri clienti di sviluppare e consegnare le più recenti innovazioni nel settore healthcare", ha affermato Wes Wheeler, presidente di UPS Healthcare, aggiungendo "siamo entusiasti di unire il talento, l'esperienza e le abilità di Bomi con UPS Healthcare: insieme, forniremo soluzioni ineguagliabili ai nostri clienti grazie al network logistico globale, intelligente e integrato di UPS".

Le principali figure aziendali del Gruppo Bomi, incluso il CEO Marco Ruini, continueranno a ricoprire i loro ruoli per offrire continuità di servizio ai clienti del Gruppo Bomi dopo la chiusura dell'accordo. Anche i dipendenti di Bomi Group continueranno a svolgere un ruolo importante nell'organizzazione della nuova società.

L'acquisizione è prevista entro la fine dell'anno, subordinatamente alla consueta approvazione da parte delle autorità competenti. Il valore e i termini della transazione non sono stati oggi resi noti. JP Morgan Securities LLC ha agito come financial advisor di UPS.

L'annuncio di oggi è parte di una strategia di crescita e di continua evoluzione dei servizi in Italia che include la recente espansione geografica della flotta dedicata al trasporto dei prodotti sanitari in ambienti a temperatura controllata che riesce a coprire otto Regioni, raggiungendo circa il 60% del territorio. Tra gli investimenti di UPS Healthcare vi è anche la costruzione di una nuova struttura all'avanguardia e conforme alle norme GxP di circa 40.000 m² nel centro Italia, dedicata al settore healthcare, che comprenderà diversi ambienti a temperatura controllata per i prodotti che richiedono uno stoccaggio compreso tra -20°C e -80°C, tra 2°C e 8°C e tra 15°C e 25°C.