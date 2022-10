UPS conferma guidance dopo profitto 3° trim sopra le attese

(Teleborsa) - UPS, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha annunciato undelpari a 24,2 miliardi di dollari, in aumento del 4,2% rispetto al terzo trimestre del 2021. L'utile operativo consolidato è stato di 3,1 miliardi di dollari, in crescita del 7,5% rispetto al terzo trimestre del 2021 e del 6% su base rettificata .L'è stato di 2,96 dollari per il trimestre; l'di 2,99 dollari, il 10,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2021.Ilsecondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 2,84 dollari su ricavi per 24,3 miliardi di dollari.Per l'intero anno 2022, la societàconsolidati di ricavi di circa 102 miliardi di dollari, un margine operativo rettificato di circa il 13,7% e un ritorno rettificato sul capitale investito superiore al 30%.Il pagamento deidovrebbe essere di circa 5,2 miliardi di dollari, soggetto all'approvazione del Consiglio, e ildovrebbe essere di almeno 3 miliardi di dollari., ma siamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi finanziari per il 2022 attuando la nostra strategia e controllando ciò che possiamo controllare", ha affermato Carol Tomé, amministratore delegato di UPS.