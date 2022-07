UPS annuncia utili secondo trimestre sopra attese

Martedì 26 Luglio 2022, 17:45







(Teleborsa) - Il secondo trimestre di UPS si chiude con un fatturato consolidato pari a 24,8 miliardi di dollari, in aumento del 5,7% rispetto allo stesso periodo del 2021.



L'utile operativo consolidato è stato di 3,5 miliardi di dollari, in crescita dell'8,5% rispetto al secondo trimestre del 2021 e del 9,3% su base rettificata. L'utile diluito per azione è stato di 3,25 dollari.



"Voglio ringraziare gli UPS di tutto il mondo per aver fornito un servizio eccezionale ai nostri clienti" - ha affermato Carol Tomé, amministratore delegato di UPS -. "Mentre l'ambiente esterno è in continua evoluzione, il nostro quadro strategico migliore e non più ampio ha fondamentalmente migliorato quasi ogni aspetto della nostra attività, consentendo una maggiore agilità e solide prestazioni finanziarie".



(Foto: © UPS)