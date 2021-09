UPS acquisisce Roadie, startup di spedizioni in giornata

1 Minuto di Lettura

Venerdì 10 Settembre 2021, 17:30







(Teleborsa) - United Parcel Service (UPS) - colosso statunitense di trasporto pacchi e spedizioni internazionali - ha siglato un accordo per l'acquisizione di Roadie, una piattaforma tecnologica che consente la consegna locale in giornata con operazioni in tutti gli Stati Uniti. Le società non hanno rilevato il valore della transazione, che dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2021.



UPS ha spiegato l'operazione con il fatto che i suoi clienti, comprese le grandi imprese, "sono sempre più alla ricerca di soluzioni di consegna locale in giornata per merci di tutti i tipi, compresi i pacchi non tradizionali". Roadie fornisce infatti un servizio per spedizioni non compatibili con la rete UPS, a causa delle dimensioni degli oggetti spediti, della loro natura deperibile e del loro packaging non standard.



La piattaforma tecnologica Roadie è stata creata appositamente per connettere commercianti e consumatori con autisti a contratto per consentire servizi di consegna locale in giornata. Roadie continuerà a operare con lo stesso nome e come una società separata, e i suoi pacchi non si intersecheranno con la rete tradizionale di UPS.



Rialzo marcato per United Parcel Service, che tratta in utile dell'1,40% sui valori precedenti, attestandosi a 191,7. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 192,4 e successiva a 194,3. Supporto a 190,5.









(Foto: © UPS)