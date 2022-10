UPB: "Ulteriori ritardi su PNRR, rilevante rischio per crescita"

(Teleborsa) - "Ulterioripossono rappresentare un rilevante elemento di rischio. Occorre evitare che il profilo di spesa del Pnrr venga ulteriormente disatteso, con conseguenze sul percorso di crescita dell'economia indicato nella Nadef". È quanto evidenzia l'nelle. Le previsioni di crescita – rileva l'Upb – poggiano su "un rilevante contributo espansivo" da parte della politica di bilancio attraverso il "pieno rispetto della tempistica" del piano. Ma ciò comporta un "ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa e una più decisa semplificazione" degli iter autorizzativi.Inoltre, ai fini del rispetto dei nuovi cronoprogrammi di spesa – si legge nel rapporto – dovrà essere garantita l'attuazione degli interventi a fronte dei maggiori costi dell'energia e dei rincari dei materiali per le costruzioni. Nella Nadef, si spiega, "viene esplicitamente riportato che la variazione attesa per il prossimo anno delle spese legate al Pnrr secondo le nuove stime fornirebbe un impulso aggiuntivo alla crescita del Pil pari a 0,3 punti percentuali in confronto a quanto atteso nel Def, compensando almeno in parte i fattori – quali soprattutto il peggioramento delle variabili esogene internazionali – che invece hanno condotto a una revisione al ribasso delle previsioni". La realizzazione, in particolare, della crescita attesa per gli investimenti nel 2023 (+33,8 per cento) "necessiterà di uno sforzo straordinario da parte di tutti i soggetti attuatori".Secondo le previsioni dell'Upb ilcalerebbe al 5,1 per cento nel 2022 (dal 7,2 del 2021), per poi scendere ancora al 3,4 nel 2023, risalire appena al 3,5 nel 2024 e riscendere al 3,2 nel 2025. Ilcontinuerebbe a scendere in modo consistente anche nel 2022 (al 145,4 per cento, dal 150,3 del 2021) e a ritmi inferiori in ognuno degli anni seguenti: al 143,2 per cento nel 2023, al 140,9 per cento nel 2024 e al 139,3 per cento nel 2025. Questo percorso risulta più favorevole di quello indicato nel DEF, dove a fine periodo il rapporto era pari a oltre il 141 per cento.Il(al netto cioè della spesa per interessi) tornerebbe in avanzo già dall'anno prossimo (0,5 per cento del PIL nel 2023, 0,2 nel 2024 e 0,7 nel 2025), con un anticipo di due anni rispetto a quanto previsto nel DEF.La, dopo l'aumento atteso per il 2022 (dal 3,6 per cento nel 2021 al 4), dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile a un livello appena inferiore negli anni successivi (3,9 per cento nel 2023, 3,8 nel 2024 e 3,9 nel 2025).