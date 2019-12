UP, nel 2019 cala la fattura energetica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(-7,4%) eÈ il dato rilevato dall'nel suo consuntivo annuale. Secondo i dati UP, ilrispetto al 2,4% del 2018.(52,5 milioni di tonnellate) a fronte di un(4,2 milioni di tonnellate).Nel 2019 i consumi complessivi di energia sono stimati pari a 161 MTep, prosegue l'Up, con una, dovuta non solo a- a partire dalle temperature più miti rispetto allo scorso anno - ma soprattutto, in particolare di quelle energy intensive.con un peso del 38,5%, sostenuto dal recupero della produzione termoelettrica dovuto alle minori importazioni di energia elettrica (-13,9%), per la fermata del nucleare in Francia (da cui l'Italia dipende per oltre il 33% del proprio fabbisogno), e alla maggiore competitività degli impianti a ciclo combinato a gas rispetto ai solidi che hanno evidenziato un calo del 30%.IlSostanzialmente costanti le rinnovabili in quanto la frenata dell'idroelettrico (-8%) è stata compensata dall'incremento di fotovoltaico (+9,5%) ed eolico (+12,6%).Complessivamente l'Italia haL'(peso 20,1%), ma è l', mentre diminuisce il contributo dell'Arabia Saudita (da circa il 12% al 7,8%).In calo del 3% le importazioni di prodotti finiti, pari a 16,5 milioni di tonnellate, per la forte contrazione dei volumi di virgin nafta (-46,7%) e olio combustibile (-39%).Nel 2019 le lavorazioni del sistema di raffinazione, tra greggio e semilavorati, si stimano a 70,9 milioni di tonnellate, con un calo dello 0,9% rispetto al 2019 e un tasso di utilizzo degli impianti sceso all'83%.