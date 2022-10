Unrae, nei primi 8 mesi il mercato dell'auto usata segna un -11,5%

(Teleborsa) - Nei primi 8 mesi del 2022 migliora leggermente il saldo negativo dei(con dati in attesa di consolidamento), che evidenzia un calo dell'11,5% a 2.913.811 unità rispetto alle 3.292.940 dello stesso periodo 2021. Iperdono il 12,7%, mentre lesi riducono del 9,8%. È quanto emerge dalle elaborazioni di Unrae.Nei primi 8 mesi 2022 ilmantiene la prima posizione con il 49,3% delle preferenze (-1,8 p.p.), seguito a quasi 10 punti di distanza dalal 39,7% (-2,2 p.p.). Posizionamento confermato per ilche copre il terzo posto (al 4,4% del totale) e per le ibride al quarto con una share in crescita al 3,4%. Il metano si ferma al 2,2%, mentre i trasferimenti netti di(BEV) salgono allo 0,6% e le plug-in allo 0,4%.In ulteriore fortissima accelerazione la quota di scambi tra, che sfiorano il 59% dei passaggi di proprietà (guadagnando 11,5 punti), per la minore disponibilità di auto presso le. Scendono al 37,6% quelli da operatore a cliente finale. Stabili quelli provenienti dal noleggio (0,7% complessivo), cedono 1,4 punti quelli da Km0 (al 2,9%).Lo scenario si conferma stabile anche nell'analisi per, da cui si evince che scende leggermente, al 34,5%, la quota dei passaggi di proprietà detenuta nei primi 8 mesi 2022 dalle prime tre regioni (Lombardia, Lazio e Campania). Tutte in calo le regioni italiane sullo stesso periodo 2021, compreso il Trentino Alto Adige, che finisce in territorio negativo, ma con una riduzione più contenuta grazie ai trasferimenti di auto usate provenienti da operatori.Si confermano intorno al 51% di quota i trasferimenti netti di vetture con oltre 10 anni di. Stabile intorno al 15% la quota delle auto da 6 a 10 anni, un ulteriore recupero interessa quella delle vetture da 4 a 6 anni (12,1%). In contrazione la quota delle auto più fresche, in particolare quelle da 1 a 2 anni (al 3,6%), per la riduzione delleSul fronte delle, accelera la quota deiche permutano la propria vettura, che arriva al 63,7% (+8,1 p.p.), mentre si riduce la quota dei ritiri di autovetture da parte degli operatori, al 26,6%. In flessione anche le auto ritirate provenienti dal noleggio, abbastanza stabili quelle da Km0. Nulla cambia nei primi 8 mesi, dove continuano a perdere terreno le minivolture di auto diesel che scendono al 53,8% (-3,5 p.p.), mentre recupera qualche decimale il benzina, al 33,1% e mezzo punto il Gpl (5,1%). Stabile il metano (2,7%), mentre crescono le minivolture di auto elettrificate, con una share del 3,9% per le ibride, dello 0,9% per le BEV e dello 0,5% per le plug-in.Crescono ulteriormente le minivolture di autovetture con più di, che salgono al 40,7% del totale, a scapito di quasi tutte le altre fasce di anzianità che cedono in quota, in particolare quelle da 1 a 2 anni.