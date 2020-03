Unrae, mercato autocarri ancora in rosso a febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, un trend negativo iniziato alla fine dello scorso anno e che rischia di trascinare il settore in una grave e lunga recessione quest'anno, a causa dell'emergenza Coronavirus. È la previsione del(Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri),, in occasione della pubblicazione della stima delle vendite dell'ultimo mese, elaborata dal Centro Studi e Statistiche dell'associazione che riunisce le case straniere in Italia.A febbraio 2020 i gliimmatricolati in Italia sono stati(erano stati 15.262 nel 2019), mentre nel computo del(27.759 nuove immatricolazioni). Un andamento negativo iniziato a novembre e che non si prevede possa rallentare nei prossimi mesi."Il dato di febbraio testimonia un mercato dei veicoli commerciali già in calo per la stagnazione dell'economia Italiana - afferma Michele Crisci - ma su questo si innesta ilun nuovoper l'economia globale, che certamente nel nostro Paese innescherà una, con il rischio che questa risulti. "Nei fatti, le misure restrittive azzereranno le compravendite per un periodo di durata al momento indefinita" e la successiva ripresa e il risultato finale dell'anno - spiega Crisci - dipenderanno dalla durata e dalla portata della pandemia e della misure emergenziali che verranno messe in campo sia durante che dopo l'emergenza.