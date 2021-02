© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aledisono cresciute del(1.222 unità contro le 1.061 di gennaio 2020). È quanto segnalano le stime del Centro Studi UNRAE, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."Il mercato dei rimorchiati – ha commentato, Presidente della Sezione Veicoli Industriali di UNRAE – presenta una volatilità elevata, legata alla disponibilità di fondi per investimenti nel comparto. È pertanto difficile prevedere quale potrà essere il risultato per il 2021, ma siamo certi che la messa a disposizione di risorse mirate al rinnovo del parco contro rottamazione, potrà giocare un ruolo fondamentale per togliere dalle strade i mezzi che non dispongono degli ultimi e più avanzati dispositivi di sicurezza e che non sono in grado di dialogare, a causa della loro obsolescenza, con il veicolo trainante"."Ripetiamo ormai da tempo – ha proseguito Starace – la necessità di dedicare una maggiore attenzione ai veicoli rimorchiati, tenendo presente che oltre il 90% dell'immatricolato è ormai costituito da semirimorchi, in funzione della loro maggiore elasticità di impiego. Su tali veicoli si è concentrata la ricerca dei Costruttori, relativa non solo alle dotazioni di, ma anche all'architettura dei mezzi, per diminuirne il peso e migliorarne le, contribuendo così alla riduzione dei consumi. Attenzione analoga andrebbe poi posta, per le stesse ragioni, agli allestimenti che necessitano di fonti autonome di energia per poter funzionare anche a veicolo fermo"."In questo senso UNRAE, insieme con altri stakeholder del settore, sostiene la necessità di un dialogo immediato con laper rivedere lee diche a tutt'oggi ostacolano l'adozione in Italia, anche solo in via sperimentale, di soluzioni ormai collaudate e impiegate regolarmente negli altri Paesi europei", ha concluso.