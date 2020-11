(Teleborsa) - Nasce "‘AI Academy" un progetto di collaborazione fra l'Università di Roma "La Sapienza", TIM e Google in campo formativo, finalizzata a creare figure professionali innovative altamente qualificate, nel campo dell'Intelligenza Artificiale, in grado di impiegare le proprie conoscenze tecnologiche e scientifiche nell'ambito della PA e nel privato.

Grazie alla stretta collaborazione e sinergia tra il sapere di uno degli Atenei più antichi e prestigiosi al mondo e l'esperienza di due aziende come TIM e Google, i percorsi di formazione saranno altamente qualificati e volti al perfezionamento scientifico multidisciplinare: si parte dalle ricadute dell'AI sulla progettazione e gestione delle emergenze socio-sanitarie, fino alla riflessione sull'etica e sui profili giuridici e regolamentari posti dall'innovazione tecnologica e alle competenze tecniche e strategiche applicate al business.

L'iniziativa è in linea con il percorso avviato da TIM attraverso "Operazione Risorgimento Digitale", il progetto condiviso con oltre 30 primari partner, che ha come obiettivo la diffusione della cultura digitale nel Paese, e con "Italia in Digitale" di Google, il nuovo piano avviato in Italia per accelerare la ripresa economica attraverso progetti di formazione, strumenti e partnership per supportare le aziende e le persone in cerca di opportunità lavorative.

La formazione di "AI Academy" è aperta ai neolaureati e ai professionisti che operano nelle imprese, che potranno contribuire a ridisegnare i modelli di business per mettere a frutto tutte le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale coniugando saperi umanistici, scientifici e tecnologici.

A dicembre si terrà la presentazione dei percorsi formativi e a gennaio partirà il primo corso di alta formazione "Artificial Intelligence for Crisis & Emergency Management in Medicine". Seguirà nel primo trimestre del 2021 il corso "Etica, Diritti e Policies dell'Intelligenza Artificiale". In primavera partirà il corso specialistico "AI Strategies & Business Applications" dedicato ai soli

professionisti che operano in azienda per comprendere le opportunità offerte dall'adozione di soluzioni basate sull'Intelligenza Artificiale, valutandone i rischi e stimandone i costi.

Con questo progetto, Sapienza, TIM e Google confermano l'impegno per la formazione d'eccellenza nel nostro Paese in uno dei momenti storici di maggiore trasformazione e innovazione in cui è richiesta una maggiore capacità di aggiornamento per cogliere appieno tutte le opportunità della ripartenza post-Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA