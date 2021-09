Universal Music guadagna il 35% al debutto sulla Borsa di Amsterdam

1 Minuto di Lettura

Martedì 21 Settembre 2021, 19:15







(Teleborsa) - Universal Music Group (UMG) - l'etichetta musicale più grande del mondo - ha registrato un aumento superiore al 35% nel giorno del suo debutto sulla Borsa di Amsterdam. Il titolo ha chiuso a 25,10 euro, rispetto a un prezzo di riferimento di 18,50 euro. Si tratta della quotazione più grande dell'anno sui mercati europei. La società è stata scorporata dalla francese Vivendi, che ha ceduto ai suoi azionisti una quota del 60% di Universal. Nella giornata odierna, Vivendi ha perso circa il 20% come conseguenza dello spin-off.



"La quotazione di oggi segna un'entusiasmante pietra miliare nella storica storia di UMG, riflettendo la nostra posizione di azienda leader mondiale nell'intrattenimento basato sulla musica e il nostro profondo impegno nei confronti dei nostri straordinari artisti, cantautori e partner", ha commentato Lucian Grainge, Chairman e CEO di UMG.



Secondo gli analisti, la società è meglio posizionata dei principali concorrenti Sony Music Entertainment and Warner Music Group. UMG controlla infatti circa il 40% del settore e questo successo lo aiuta ad attirare la prossima generazione di talenti. Nove dei 10 musicisti più venduti in tutto il mondo lo scorso anno erano artisti UMG, secondo dati IFPI ('International Federation of the Phonographic Industry).