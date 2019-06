United Technologies, nozze con Raytheon: nasce colosso con fatturato da 74 miliardi

Ultimo aggiornamento: 16:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matrimonio nel settore aerospaziale: United Technologies e Raytheon si fondono e danno vita alla seconda società di difesa aerospaziale al mondo dopo Boeing. L'operazione dovrebbe concludersi nel primo semestre del 2020. La nuova azienda si chiamerà Raytheon Technologies Corporation e vanterà un fatturato annuo di 74 miliardi di dollari, con sede a Boston.Finiscono dunque sotto lo stesso tetto da un lato United che produce cabine di pilotaggio ei motori per aerei a marchio Pratt & Whitney (quelli che fanno volare i cacciabombardieri F-35 forniti al Pentagono) e dall'altro Raytheon che realizza tra le altre cose missili Patriot.Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti Raytheon riceveranno 2,3348 azioni della nuova società per ciascuna azione Raytheon posseduta. Al termine della fusione, gli azionisti United Technologies deterranno il 57% delle azioni e quelli di Raytheon circa il 43%. Il matrimonio avverrà solo dopo la separazione da United Technologies della divisione Otis, che si occupa di ascensori, e dell'impresa di costruzioni e sistemi Carrier.«Oggi è un giorno emozionante e di completa trasformazione per le nostre aziende», ha dichiarato Tom Kennedy, presidente di Raytheon, mentre Greg Hayes, numero uno di United Technologies, ha affermato che «la combinazione definirà il futuro dell'aerospazio e della difesa. Unendo le forze, avremo una tecnologia insuperabile e capacità di ricerca e sviluppo ampliate che ci consentiranno di investire attraverso cicli economici e soddisfare le priorità più elevate dei nostri clienti».L'unione preoccupa invece il presidente americano Donald Trump. «Sono un po' preoccupato» per l'operazione United Technologies-Raytheon dal punto di vista della concorrenza, che potrebbe essere ridotta, ha dichiarato in un'intervista a Cnbc.