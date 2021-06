United Microelectronics in calo nonostante rimbalzo ricavi

(Teleborsa) - Affonda sul mercato United Micro Electronics Each Repr 5 Ord Twd10(Spons), che soffre con un calo del 2,50%, nonostante il produttore di semiconduttori abbia comunicato per il mese di maggio un rimbalzo dei ricavi del 16,57% annuo a 17,19 miliardi di dollari. Nei primi cinque mesi dell'anno il giro d'affari è cresciuto invece dell'11,09% a 80,67 miliardi.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Micro Electronics Each Repr 5 Ord Twd10(Spons) rispetto all'indice di riferimento.

L'esame di breve periodo di United Micro Electronics Each Repr 5 Ord Twd10(Spons) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,6 USD e primo supporto individuato a 9,46. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,74.