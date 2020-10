United Airlines perde 1,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ammontano anel terzo trimestre 2020, vale a dire 25 milioni di dollari al giorno, cone passeggeri in calo dell'84%. Scenario ben diverso per la compagnia nel corrispondente periodo del 2019 quando guadagnava un miliardo di dollari.Laa livelli pre-Covid è. Nonostante tutto il ceo di United Airlines,, pure di fronte a 12-15 mesi di difficoltà, si è dettosu una ripresa, ancora di là da venire ma certa e promettente.Ad incoraggiare le prospettive anche le azioni messe in atto in questo periodo di pandemia, con iprima di salire a bordo che consentono di operaretra San Francisco e le Hawaii. Nota positiva l'andamento delche registra un