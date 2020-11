United Airlines inaugura voli Covid-free tra USA e UK

(Teleborsa) - Domattina, martedì 17 novembre, atterrerà a Londra Heathrow il primo volo Covid-free proveniente da New York e operato da United Airlines. Una sperimentazione che il vettore statunitense condurrà per un mese in accordo le autorità dei due Paesi.

Il volo decollerà dall'aeroporto di Newark e i passeggeri effettueranno il test rapido al coronavirus nei pressi del gate C93, dove è situato lo United Club riallestito ad area tamponi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA